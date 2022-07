Hospital de Abrantes abre inquérito após grávida perder bebé

apurou a mulher com mais de 38 semanas ao perceber que a maternidade do Hospital de Abrantes estava encerrada dirigiu-se ao hospital de Santarém.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo apresentou as suas condolências à utente e à família, pela "perda irreparável que enfrentam", através de um comunicado. "Impõem-se que, neste momento difícil, a dor da família seja respeitada", acrescentam.O comunicado enviado pela entidade refere ainda que "em estreito respeito pela privacidade e momento de grande fragilidade da utente", a gravidez "não foi acompanhada ou vigiada pelo serviço de Ginecologia-Obstetrícia do CHMT".Em atualização