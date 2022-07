Atirou pedidos de socorro pela janela e um vizinho 'salvou-a': A história de uma mulher sequestrada em Espanha

O Porriño, Espanha, foi resgatada pela polícia local e por elementos da Guardia Civil depois de ter lançado pela janela bilhetes com pedidos de ajuda.De acordo com o jornal El País, foi um vizinho quem apanhou os papéis, tendo alertado de seguida as autoridades. A polícia recebeu a notificação esta segunda-feira através do 112 a alertar para os papéis onde uma mulher confessava estar "presa contra a sua vontade".

A morada indicada pela própria vítima coincidia com a de um homem, Manuel Fernández, de 26 anos, sob quem pendia um mandado de detenção depois de ter protagonizado uma situação semelhante.