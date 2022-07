Casal apanhado a fazer sexo em cenário da série "A Guerra dos Tronos"

Local tem sido palco de vários casos de atos sexuais públicos.

Um casal foi apanhado a ter relações sexuais num dos cenários onde foi gravada a série "A Guerra dos Tronos", em

Dubrovnik, na Croácia.



Um vídeo captado junto ao porto do popular destino mostra o momento em que uma mulher puxa o vestido para cima, enquanto o companheiro faz investidas sexuais. O momento, que durou pouco tempo, não é caso único naquela cidade.