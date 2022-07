Hoteleiros algarvios tentam "por todos os meios" reduzir consumo de água

Situação de seca hidrológica "é uma grande preocupação", afirma presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.

Os hotéis do Algarve "estão a tentar por todos os meios" reduzir os consumos de água, com menos regas dos espaços verdes, sistemas redutores nas torneiras e sensibilização dos hóspedes, disse o presidente da maior associação regional do setor.

"Estamos a tentar por todos os meios, por um lado, garantir a operação e, por outro poupar água, com a implementação de diversas medidas sem comprometer a qualidade do serviço", referiu à Lusa o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).





De acordo com Hélder Martins, a situação de seca hidrológica "é uma grande preocupação" dos hoteleiros algarvios, o que motivou "já a redução de regas dos campos de golfe e dos espaços verdes, locais com grande consumo de água, bem como medidas de gestão das piscinas".

O presidente do Turismo do Algarve disse esta quinta-feira que está a ser preparado um conjunto de medidas para reduzir o consumo de água nos empreendimentos turísticos da região, mas que não se aplicam ao consumo humano.

"Estamos a reunir a informação das associações empresariais ligadas ao turismo para apresentarmos um conjunto de propostas de medidas concretas para a redução dos consumos de água, para que se tornem eficazes", disse João Fernandes à agência Lusa.

De acordo com o responsável da Região do Turismo do Algarve (RTA), "as medidas não versam o consumo humano, mas, sim, usos não potáveis da água, como a rega de campos de golfe e de espaços verdes e a possibilidade de desativação das fontes ornamentais".