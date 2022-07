Encontrado corpo de pastor junto das ovelhas em Macedo de Cavaleiros

Um pastor de 61 anos foi encontrado morte esta quinta-feira em Vilar do Monte, no concelho de Macedo de Cavaleiros. O homem tinha saído de manhã com as ovelhas e não regressou para almoçar, como fazia habitualmente.O alerta foi dado pela mulher que perguntou pelo marido ao vizinho. Este, por sua vez, decidiu ir procurar o pastor e encontrou-o já sem vida numa zona de difícil acesso. O homem estava de joelhos junto das ovelhas.

Segundo apurou ojunto das autoridades, o homem estaria morto há pelo menos quatro ou cinco horas.No local estiveram os Bombeiros de Macedo de Cavaleiros, uma Viatura de Médica de Emergência e ainda a GNR.O óbito foi declarado no local.A GNR está a falar com a família para determinar se o corpo vai ser entregue para as cerimónias fúnebres ou se será primeiro autopsiado.