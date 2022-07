PJ desmantela poderosa organização criminosa que introduzia cocaína na Europa com recurso a embarcações

Durante esta investigação foram apreendidas mais de seis toneladas de cocaína.

A Polícia Judiciária portuguesa, em colaboração com a Europol, desmantelou uma poderosa organização criminosa, constituída essencialmente por cidadão montenegrinos, que se dedicava à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu com recurso a embarcações de recreio do tipo veleiro..



A operação policial multinacional tinha como objetivo o combate ao tráfico internacional de estupefacientes e durou vários anos. Envolveu a Croácia, Itália, Montenegro, Países Baixos, Sérvia, Eslovénia, Espanha e Portugal.