Festas populares e festivais de música provocaram 340 mil casos

As festas populares e os festivais de música que decorreram durante o mês de junho, com destaque para o Rock in Rio, provocaram cerca de 340 mil casos de covid-19, estima o relatório do Instituto Superior Técnico (IST).

Ao longo dos cerca de três meses desde o início da sexta vaga da pandemia, entre 25 e 26 de abril, Portugal registou um total de 1.363.000 casos e 2.331 óbitos associados à covid-19.