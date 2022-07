Cidade alemã obrigada a cortar água quente devido à crise do gás russo

Medida surge depois da UE ter definido meta de redução de 15% do consumo de gás russo até à primavera.

A cidade alemã de Hanover viu-se obrigada a desligar a água quente em todos os edifícios públicos como consequência da crise do gás russo. Esta é a primeira cidade a reagir drasticamente às mudanças no fornecimento desta fonte de energia.

Depois de a Alemanha ter avisado a população de que iria haver redução de gás no país e que iria haver cobranças extras nas contas de energia, a cidade de Hanover tornou-se pioneira na tomada de medidas para economizar energia.

Assim, ficou decidido que a água quente seria cortada em todos os edifícios públicos, como ginásios, piscinas e empresas.

As fontes públicas também foram desligadas, bem como a iluminação noturna que clareava fachadas de edifícios como museus e câmaras municipais.

As regras também se aplicam ao aquecimento, sendo que este, mais uma vez nos edifícios públicos, estará desligado entre abril e setembro de cada ano e limitado a um máximo de 20ºC para os restantes meses.

Segundo a BBC News, aparelhos portáteis de ar condicionado, aquecedores e radiadores também deixaram de estar permitidos.

Os Ministros da Energia da União Europeia chegaram, na terça-feira, a um acordo político que definiu uma meta de redução de 15% do consumo de gás russo até à primavera, devido ao receio de que haja uma rutura no seu fornecimento. A Alemanha tenta agora aumentar as reservas de energia antes do inverno, já que esta sempre foi muito dependente da fonte de energia proveniente da Rússia.