Portugal conta com 633 casos de varíola dos macacos. 59 pessoas já foram vacinadas

A 3 de maio foi detetada a presença do vírus Monkeypox (VMPX) em Portugal, com a confirmação laboratorial de cinco casos de infeção humana por VMPX.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou esta quinta-feira mais 45 casos de infeção humana pelo vírus Monkeypox em Portugal durante a última semana, aumentando para 633 o número total de casos.Dos 536 casos reportados no SINAVEmed, a maior parte pertence ao grupo etário entre os 30 e 39 anos (232 - 43%)", lê-se na nota da DGS, que acrescenta que "a maioria dos casos (99,6%) são do sexo masculino (534), havendo dois casos (0,4%) reportados do sexo feminino".Todas as regiões de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira reportaram casos, dos quais 440 (82,6%) na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo.