Proteção do cardeal-patriarca de Lisboa a pedófilo chega ao Vaticano

O caso dos abusos sexuais alegadamente cometidos há cerca de trinta anos por um padre da diocese de Lisboa e de que, em 2019, o atual patriarca de Lisboa teve conhecimento e não denunciou às autoridades civis, já é do conhecimento da Congregação para a Doutrina da Fé, no Vaticano.O assunto, pela sua dimensão e por envolver a principal figura da Igreja Católica portuguesa, mereceu, como sempre acontece em casos similares, uma comunicação por parte da Nunciatura Apostólica (embaixada da Santa Sé em Portugal).