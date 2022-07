Novo Banco vende avião a jato sem motor

United Jet Services tinha uma dívida de cerca de 31 milhões de euros relativa aos contratos de leasing de quatro aeronaves.

O Novo Banco (NB) vendeu um avião a jato sem motor. Com o modelo Hawker 900, a aeronave pertencia à United Jet Services (UJS), empresa do grupo SIL, e passou para a posse do NB por o devedor não ter pagado a dívida. O NB descobriu que o avião não tinha motor depois de ter executado os contratos de leasing de quatro aviões da UJS, todos herdados do BES, por falta de pagamento de uma dívida total de cerca de 31 milhões de euros.