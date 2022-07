Criança de 7 anos encontrada morta dentro de máquina de lavar roupa

Uma criança de 7 anos foi encontrada morta, esta quinta-feira, dentro de uma máquina de lavar roupa. Segundo as autoridades, Troy Khoeler tinha sido dado como desaparecido horas antes. O caso ocorreu no Texas, nos EUA.

O alerta para o desaparecimento de uma criança foi dado às 5h20 da manhã. As autoridades dirigiram-se à casa e fizeram uma busca após terem percebido que não havia janelas ou portas abertas.

De acordo com o New York Post, não está claro se havia água na máquina ou se a porta estava fechada. A polícia local acrescentou ainda que o menino estava vestido quando foi encontrado. A causa da morte já está a ser investigada.Troy vivia com os pais adotivos desde 2019.