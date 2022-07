Anitta lança perfume para zona íntima. Imagem do produto causa polémica

A cantora Anitta dá mais uma vez que falar, desta vez com a criação de um perfume para as partes íntimas, cuja caixa tem uma imagem com a polémica tatuagem que a artista tatuou no ânus. O perfume, com o nome 'Puzzy by Anitta' (um trocadilho com a palavra inglesa "pussy" que significa vagina), surge numa parceria com a farmacêutica Cimed e inspirado num hábito antigo da própria cantora que usava já uma fragância na região íntima.

"Eu envolvo-me em todos os processos dos empreendimentos em que entro. Acho essencial. Com o 'Puzzy' não foi diferente. Por exemplo, o logótipo do produto é uma tatuagem minha", confirmou a cantora."O nome dos produtos e as fragrâncias são baseadas em músicas minhas. Inclusive, a tão falada tatuagem que mexeu com o país? Está gravada dentro da caixa do 'Puzzy'. Quem comprar vai vê-la", revelou Anitta ao jornal BrazilJournal, referindo-se à tatuagem que tem na zona do ânus.A farmacêutica diz que o produto é para todos os géneros, porém o apelo está centrado junto do público feminino. De acordo com marca, o produto será lançado no próximo mês, juntamente com a divulgação de um videoclipe da cantora. Anitta foi a própria a procurar a Cimed há cerca de um ano com a proposta de desenvolver esta fragrância íntima.O perfume terá um custo de 19 euros (100 reais).