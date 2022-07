Praia da Doca do Cavacas no Funchal reaberta a banhos após registo de poluição

Doca do Cavacas localizado na parte oeste da cidade é constituída por poças naturais e tem acesso direto ao mar.

O complexo balnear da Doca do Cavacas, no Funchal, que foi interditado a banhos na quarta-feira devido à deteção de poluição no mar, está reaberto, informou hoje a Câmara Municipal.

"O resultado da contra-análise efetuada às águas, no seguimento das análises quinzenais efetuadas em 25 de junho, indica que estão limpas e próprias para banhos, pelo que a bandeira verde foi hasteada, estando a praia a funcionar normalmente", lê-se na nota distribuída pelo município do Funchal.

Na quarta-feira, a autarquia anunciou que esta praia, na zona oeste do Funchal, estava temporariamente interditada a banhos na sequência dos valores detetados na análise, em laboratório, na vistoria quinzenal realizada pela Direção Regional de Saúde às águas balneares na Madeira e Porto Santo.

A situação levou ao hastear da bandeira vermelha até à realização de "nova análise para verificação do estado das águas", que foi hoje conhecido e permitiu aferir que o problema da poluição estava ultrapassado.

A Doca do Cavacas, um dos mais pequenos complexos balneares do Funchal, localizado na parte oeste da cidade, é constituída por poças naturais e tem acesso direto ao mar.