Homem descobre cancro após ataque de tubarão branco

Um homem nadava com a filha na praia de Huntington, na Califórnia, EUA, quando foi atingido por um tubarão branco. Apesar do perigo, o momento acabou por lhe salvar a filha.

Tudo aconteceu em 2015 quando Eugene Finney saiu do mar e deparou-se com um corte na costas. O homem acreditou que a ferida teria sido provocada pelo animal depois da namorada e do filho terem avistado barbatanas de tubarão na zona onde Eugene nadava.

Finney acabou por se deslocar ao hospital após ter sentido dores no peito e dificuldade em dormir. Após um eletrocardigrama e radiografias ao tórax, os médicos descobriram um tumor cancerígeno no rim direito. Em declarações ao jornal The Washington Post, e já depois de ter sido operado, o homem admitiu que a descoberta depois do incidente com o tubarão foi "uma mensagem da mãe natureza". "Se eu pudesse encontrar o tubarão e dar-lhe um abraço, eu faria-o", afirmou.