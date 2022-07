Polícia britânico que violou e matou Sarah Everard perde recurso e fica em prisão perpétua

O recurso interposto pelo polícia britânico

pelo assassínio da londrina Sarah Everard, no Reino Unido, foi esta sexta-feira rejeitado.

Em maio a defesa de Wayne Couzens alegou que o homem não deveria de passar o resto da vida na prisão, dando entrada com um recurso para tentar reduzir a sentença.

Esta manhã foi conhecido o veredicto, com o tribunal a revelar que as evidências mostram que o homicida procurou "minimizar a sua responsabilidade" no crime.Na noite de 03 de março de 2021, Wayne Couzens, de 48 anos, usou a sua identificação como polícia para deter Sarah Everard, de 33 anos, quando esta voltava para casa, no sul de Londres.Couzens justificou a detenção de Sarah devido à alegada violação das regras da Covid-19. A mulher foi depois raptada, agredida e violada antes do assassino ter queimado e descartado os restos mortais da mulher.O namorado deu o alerta às autoridades, no dia seguinte ao desaparecimento de Sarah, cujo corpo foi encontrado uma semana depois, numa floresta na região de Kent.Durante o julgamento, o tribunal divulgou i magens do momento em que Sarah Everard foi raptada.