Preços médios da gasolina e gasóleo em Portugal acima da média da União Europeia

Entre oito países analisados -- Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Bélgica, França, Alemanha e Holanda -- "Itália apresentou o preço médio de venda mais baixo".

Os preços médios de venda da gasolina e do gasóleo em Portugal foram no segundo trimestre superiores em 16,1 e 4,0 cêntimos por litro aos valores médios na União Europeia a 27, segundos dados da ERSE.

De acordo com o boletim de preços da UE-27 relativo aos combustíveis, divulgado hoje pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), relativamente à gasolina 95 simples, "no segundo trimestre de 2022 Portugal apresentou um preço médio de venda e um preço médio antes de impostos superiores aos valores médios verificados na UE-27, na ordem dos 16,1 cent/l [cêntimos por litro] e 10 cent/l, respetivamente".

Entre oito países analisados em maior detalhe -- Itália, Espanha, Portugal, Grécia, Bélgica, França, Alemanha e Holanda -- "Itália apresentou o preço médio de venda mais baixo, cerca de 14 cent/l inferior ao preço médio praticado em Portugal. Desconsiderando o efeito fiscal, o preço médio deste combustível no mercado nacional foi superior em cerca de 6,9 cent/l aos valores praticados em Itália", refere.

Já no que respeita ao gasóleo simples, "no segundo trimestre de 2022, Portugal apresentou preços médios com impostos e sem impostos superiores aos valores médios verificados na UE-27 em 4,0 cent/l e 3,4 cent/l, respetivamente".

"De entre os oito países analisados em maior detalhe, Itália apresentou o preço médio com impostos mais baixo, cerca de 4,9 cent/l inferior ao preço médio praticado em Portugal. Desconsiderando o efeito fiscal, o preço médio nacional deste combustível esteve 2,5 cent/l acima dos valores reportados em Itália", detalha.

No que se refere à gasolina 95 simples, o preço médio de venda (PMV) sem impostos na UE-27 aumentou 22,8 cent/l do primeiro para o segundo trimestre de 2022, tendo Portugal praticado um PMV sem impostos 0,9 cent/l superior ao de Espanha.

Contudo, "a carga fiscal aplicada em Portugal (44%) contribuiu para a menor competitividade dos preços no contexto da Península Ibérica".

Segundo a ERSE, na gasolina "os PMV nacionais são mais altos do que a média UE-27, situando-se na sétima posição dos países com preços mais altos".

Já no que se refere ao gasóleo simples, o PMV sem impostos na UE-27 aumentou 25,5 cent/l do primeiro para o segundo trimestre de 2022.

"Sem impostos, os preços médios nacionais são 1,6 cent/l inferiores aos do país vizinho. Porém, o peso fiscal em Portugal (38%) foi ligeiramente superior ao espanhol (37%), o que justificou a prática de PMV semelhantes", nota o regulador.

Assim, também no gasóleo "o PMV nacional situou-se acima dos valores médios da UE-27, atribuindo a Portugal o 12.º lugar dos preços mais altos. Sem impostos, a posição portuguesa no ranking UE-27 mantém-se".

Por fim, em relação ao gás de petróleo liquefeito para automóveis (GPL Auto), "os preços nacionais, com e sem impostos, foram mais baixos do que os praticados em Espanha".

Segundo a ERSE, "comparado com o valor médio da UE-27, o PMV nacional foi 4,6 cent/l superior, contudo, excluindo impostos, os preços nacionais situaram-se 4,6 cent/l abaixo da média europeia".