"És e sempre serás luz": Famosos recordam Mariama Barbosa

Apresentadora da SIC Caras e especialista de moda morreu esta sexta-feira vítima de cancro aos 47 anos.

A apresentadora da SIC Caras e especialista de moda, que em fevereiro tinha partilhado o diagnóstico de cancro maligno no estômago, morreu esta sexta-feira vítima da doença aos 47 anos. Caras conhecidas em Portugal já reagiram e prestaram homenagem.

Cristina Ferreira já se pronunciou nas histórias da sua conta de Instagram. A apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou uma imagem onde a comunicadora surge sorridente, acompanhada de uma mensagem que caraterizada a guineense. "Amor. Alegria. Vida", escreveu.





O apresentador Daniel Oliveira também f

oi dos primeiros a reagir na rede social Instagram. "Querida Mariama, tesouro de alegria! Obrigado pelo teu entusiasmo, força vulcânica de viver e por nos ensinares como ser #paupaulau e a não ser #chupalimos", lê-se na publicação.



Daniel fala ainda do filho da apresentadora Zé Maria, e deseja a todos os que eram próximos de Mariama

que permaneçam com o seu "amor, sorriso e exemplo". "Espero que tenhas tido uma vida #feché com muito amor, carinho, saúde e para a qual tenhamos, os que gostamos de ti, contribuído com momentos felizes. Só faltou a cachupada... Não te esqueceremos", rematou o apresentador.



A cantora Soraia Tavares também foi das primeiras a reagir numa publicação com a foto da apresentadora. És e sempre serás luz", salientou.



A apresentadora da SIC Júlia Pinheiro, que tinha entrevistado Mariama em maio deste ano, também prestou homenagem à apresentadora na mesma rede social: "Choro a partida de Mariama . Raramente conheci alguém tão verdadeiramente luminoso e alegre". Júlia, que apresenta o programa da tarde da SIC, anunciou ainda que esta quinta-feira não estava capaz de o apresentar. "Um longo beijo de amor ao Zé Maria, um filho tão amado e toda a família e amigos desta mulher notável", rematou.