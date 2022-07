Mariama Barbosa: Um sorriso que se apagou no mundo da moda

"Não é a primeira vez que tenho medo". Mariama Barbosa confessava no início de 2022 que um diagnóstico do cancro no estômago lhe tinha virado o mundo "ao contrário".

A apresentadora da SIC Caras e especialista de moda tinha já enfrentado outras "lutas" ao longo da vida após ter fugido da guerra na Guiné-Bissau

nos anos 90

. Morreu esta sexta-feira, vítima da doença aos 47 anos.

Numa entrevista a Júlia Pinheiro, em 2020, Mariama admitiu que os primeiros anos na área não foram fáceis: "Passei muita fome, porque não queria pedir nada aos meus pais".

Mariama Barbosa nasceu na Guiné-Bissau em 1974 e chegou a Portugal com cinco anos para estudar num colégio interno em Lisboa.A rebeldia levou-a de volta a casa, na Guiné. Viveu de perto a guerra civil naquele país africano, sobreviveu e enfrentou todos os medos de peito aberto e com um sorriso nos lábios.Voltou para Portugal. Começou a interessar-se desde cedo pelo mundo da moda por influência da mãe e tornou-se uma das mais importantes figuras da área no País. Antes, vendeu sandes num centro comercial, trabalhou num cabeleireiro, passou pela loja de roupa Lena Aires (no Bairro Alto) e, à noite, foi porteira do extinto bar Três Pastorinhos e da discoteca Lux, em Lisboa. Foi assistente do estilista Dino Alves. Foi aderecista na ModaLisboa e relações públicas da Showpress, empresa que agrega vários criadores e marcas de moda.Teve uma rubrica de moda na rádio Oxigénio e apresentou o programa Tesouras e Tesouros na SIC Caras, que continuava a gravar mesmo após o diagnóstico."Gosto de moda desde muito pequena, mas nunca tive a expectativa de ser apresentadora de televisão ou relações-públicas da ModaLisboa. Acho que o truque é ser humilde e nunca nos colocarmos numa posição de superioridade em relação aos outros, independentemente do lugar onde chegámos", revelou numa entrevista à revista Caras em 2016.Em 2017 editou o livro "Só é Feio Quem Quer". No trabalho dos bastidores, aconselhou várias figuras públicas em matéria de imagem.Numa entrevista no programa Júlia em maio deste ano, a apresentadora abordou o seu estado de saúde, revelando que nunca tinha tido dores até depois do Natal de 2021 quando a começou a ter dificuldades em digerir o que comia. Depois de vários exames, o resultado foi positivo."O bicho não sabe com quem é que se meteu. Custa muito", admitiu animada, confessando que chorou agarrada às amigas quando recebeu o diagnóstico de que o tumor era maligno. "Pensei logo no meu filho", admitiu, explicando que contou ao filho Zé antes da publicação das redes sociais.Nos últimos meses iniciou tratamentos. Em junho partilhou um vídeo nas redes sociais do momento em que se despediu do cabelo, uma das suas imagens de marca.