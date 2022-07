Supremo mantém penas de nove anos de prisão para inspetores do SEF pela morte de Ihor Homeniuk

Recursos indeferidos não vão agravar as penas.

Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras condenados a nove anos de prisão pelo crime de ofensas corporais agravadas pelo resultado de morte do ucraniano Ihor Homeniuk, no Aeroporto de Lisboa, iam ser esta sexta-feira ouvidos para revisão dos crimes, mas os recursos foram dados como indeferidos e as penas vão-se manter.