Menino de 7 anos salva criança de morrer afogada em piscina

"Eu estava a brincar na piscina e vi um menino no fundo", revelou Massiah que mergulhou para resgatar a criança de 3 anos.

Um menino de 7 anos salvou uma criança do fundo de uma piscina na Califórnia, nos EUA.





O incidente aconteceu no passado dia 19 de julho. Massiah Browne estava na piscina do condomínio onde mora com a mãe e o irmão quando viu uma criança no fundo.



"Eu estava a brincar na piscina e vi um menino no fundo", revelou Massiah ao Good Morning America, tendo depois mergulhado para resgatar a criança de 3 anos.



A mãe de Massiah, Tiara Delvalle, acorreu ao local depois de ter sido alertada por familiares que se encontravam junto às crianças.

Savannah, de 9 anos e familiar de Massiah, ajudou a puxar a criança para fora da piscina à chegada dos adultos que chamaram o socorro.



"A criança foi transportada em estado crítico com esforços avançados de apoio fornecidos pelos bombeiros de Sacramento", revelou o porta-voz do Departamento de Bombeiros de Sacramento.



Os pais do pequeno Massiah mostraram-se surpreendidos com o ato heróico do filho e alertaram para a importância da vigilância constante de crianças em ambientes aquáticos.