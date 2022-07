"Presidente foi sensível aos nossos argumentos": André Ventura sobre queixas acerca de Augusto Santos Silva

Deputados do Chega abandonaram o plenário durante uma acesa trova de palavras com o Presidente da Assembleia da República.

O líder do Chega, André Ventura, afirmou esta sexta-feira que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "foi sensível aos argumentos do Chega" sobre a polémica com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.