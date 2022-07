Marcelo recusa comentar 'guerra' entre Ventura e Santos Silva: "Preocupado estou é com o problema da Saúde"

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que nunca se pronunciou sobre problemas internos entre partidos, e que não vai "abrir precendentes". As declarações foram feitas após encontro entre o Presidente da República e André Ventura.

O líder do Chega pediu reunião para discutir momentos de tensão vividos na Assembleia da República após 'bate boca' com Augusto Santos Silva.

O deputado do Chega acusou o presidente da Assembleia da República de "falta de isenção e independência" na condução dos trabalhos no Parlamento, relativamente ao grupo parlamentar do Chega.A todas as questões colocadas pelos jornalistas sobre André Ventura, Marcelo respondeu: "Não me pronuncio". Recorde-se que os deputados do partido abandonaram o plenário depois de Augusto Santos Silva ter respondido diretamente a André Ventura.

O Presidente da República contou ainda que durante a anterior legislatura lhe foram feitos vários pedidos, de vários partidos, para que intervisse, no entanto não o fez.Questionado ainda sobre a carta aberta de D. Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, sobre o facto de alegadamente não ter denunciado um caso de abusos sexuais por um padre, Marcelo não respondeu.