“Mudem para a Rússia onde as mulheres são bonitas e o gás barato”: O estranho vídeo da embaixada russa em Madrid

Campanha publicitária está a gerar polémica pelos piores motivos.

A embaixada russa em Madrid publicou um polémico vídeo com o objetivo de incentivar a população a mudar-se para a Rússia, antes do próximo inverno.Segundo o El Mundo, o conteúdo do vídeo está a gerar muita controvérsia, já que as imagens e mensagens apresentadas são, no mínimo, questionáveis.A Rússia serve-se da imagem das próprias tradições, como o ballet e a literatura, e de produtos que, devido à guerra na Ucrânia e às sanções impostas, estão em destaque no país. O "gás e eletricidade baratos" e uma economia "capaz de suportar milhares de sanções" são alguns dos argumentos utilizados para aliciar o povo ocidental.As "mulheres bonitas", a vodka e o cristianismo são também exaltados enquanto são apresentadas imagens de lugares emblemáticos do país.No fim da apresentação, lê-se nas cores da bandeira russa - branco, azul e vermelho - a seguinte mensagem: "É hora de mudar para a Rússia. Não se atrase... o inverno está a chegar".