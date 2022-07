"Perdemos dois bons meninos": Noivo morre ao lado do irmão e Fafe chora tragédia

À porta de casa, Júlia Moreira não conseguia esta sexta-feira segurar as lágrimas. Vestida de negro, a mulher recordava as horas de desespero quando percebeu que o irmão Carlos tardava em chegar de França com os dois filhos. Soube depois que tinham sofrido, na quinta-feira de manhã, um violento acidente na A52, em Zamora, Espanha, quando se dirigiam para Fafe. Morreram os dois sobrinhos José Moreira, de 24 anos, e Arlindo, de 17. Já Carlos, de 51 anos, está internado em estado grave.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã