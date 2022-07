Reformas aumentam até 70 euros por mês

Os reformados com pensões inferiores a 948 euros deverão ter, no próximo ano, um aumento até cerca de 70 euros por mês. O valor deste aumento abrangerá os pensionistas com reformas até dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS), que deverá ser atualizado em 7% e aumentar para 948 euros. Com base nos crescimentos acentuados do PIB e da inflação, tudo indica que as pensões terão um aumento entre 6% e 7%, no próximo ano.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã