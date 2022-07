Agências dos EUA alertam para ciberataques de Rússia, China e Irão nas eleições

Nos últimos anos, Moscovo e Pequim têm trocado entre si informações obtidas sobre os programas militares norte-americanos.

Os serviços de informações dos EUA estão preocupados com a "forte probabilidade" de interferência da Rússia, China e Irão nas próximas eleições intercalares norte-americanas e especialistas acreditam no cenário de uma ação concertada.

"A possibilidade de uma ação concertada entre estes três países [Rússia, China e Irão] não pode ser excluída. Sabemos, logo à partida, que partilham um interesse comum: derrotar o que consideram ser a estratégia norte-americana para manter a hegemonia de controlo herdada do século XX", disse à Lusa Herbert Lin, investigador do 'think tank' Hoover Institution.

Este analista e autor do livro Cyberthreats and Nuclear Weapons (Ciberameaças e Armas Nucleares, numa tradução literal) lembrou que, nos últimos anos, Moscovo e Pequim têm trocado entre si informações obtidas sobre os programas militares norte-americanos, em particular sobre o programa nuclear.