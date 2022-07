Bilhetes para o concerto dos D’ZRT esgotam horas depois de anúncio

Concerto, após a banda portuguesa ter deixado os palcos há 15 anos, irá realizar-se no Altice Arena no dia 29 de abril de 2023.

Passaram apenas algumas horas desde que os D'ZRT anunciaram o seu concerto, porém os bilhetes já estão esgotados. A banda portuguesa que ficou famosa com a série televisiva 'Morangos com Açúcar' já reagiu e mostrou-se estupefacta e incrédula com o carinho dos fãs.



"Estou sem palavras!!! Obrigado a todos", escreveu Vítor Fonseca, mais conhecido por Cifrão, numa publicação no Instagram.

"Ainda não estou em mim... São sensações destas que se guaram para sempre. Estamos juntos" Obrigado a todos", pode ler-se na descrição da foto publicada por Paulo Vintém.

Edmundo Vieira reagiu igualmente no Instagram: "Não sei o que dizer perante isto! Ainda nem há um dia estávamos todos na dúvida sobre como vocês iriam receber a nossa surpresa... e para supresa nossa, vocês respondem desta forma!! Obrigado não é suficiente para representar o quão agradecido estamos pelo vosso carinho. Estamos juntos".

