Criança resgatada em hipotermia na praia de São Torpes, Sines

Segundo algumas testemunhas no local, a criança terá entrado em hipotermia depois de ter entrado na água.

Uma criança de 12 anos, foi esta manhã resgatada em estado de hipotermia na praia de São Torpes, em Sines.

O alerta foi dado cerca das 11h00, pelos pais que estavam com a criança na praia.

Na sequência do alerta a informar que a criança se encontrava em dificuldades, foram ativados de imediato elementos da Polícia Marítima, do Instituto de Socorros a Náufragos, bem como dos Bombeiros Voluntários de Sines.

Depois de estabilizada no local, a criança foi retirada do areal pela viatura do Instituto de Socorros a Náufragos e transportada para o parque de estacionamento onde a aguardava uma ambulância dos Bombeiros de Sines, que a transportou para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A criança entrou na unidade hospitalar estável e terá alta nas próximas horas.