Presidente dos EUA testa novamente positivo à Covid-19

O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, testou este sábado novamente positivo para a Covid-19.De acordo com uma declaração do médico da Casa Branca, Biden está sem sintomas e "sente-se bastante bem".Joe Biden testou positivo para a doença há nove dias, de acordo com a agência Reuters e vai voltar a ficar em isolamento.