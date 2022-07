Abandonado à morte com 14 costelas partidas por inspetores do SEF

O extenso acórdão (521 páginas) do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) - que deixou intactas as penas de nove anos de prisão dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados da morte de Ihor Homeniuk no Aeroporto de Lisboa, a 12 de março de 2020 -, tem novos dados sobre a violência que rodeou a morte do ucraniano.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã