Homem morre junto a amigos a subir serra do Gerês

Artesão de 48 anos sentiu indisposição enquanto caminhava durante uma atividade tradicional com gado bovino.

Manuel Branco Costa, um conhecido artesão de Vilar da Veiga, em Terras de Bouro, morreu, este sábado de manhã, quando participava numa atividade tradicional com vacas e bois, na serra do Gerês. O homem, de 48 anos, estava a controlar o gado bovino no pastoreio e foi vítima de morte súbita quando subia a encosta.

