Banca despediu mais de três mil trabalhadores só num ano

Num ano com 1,5 mil milhões de lucros, seis maiores bancos foram os que mais despediram.

Com menos 3027 trabalhadores no final de 2021, os bancos com presença em Portugal registaram, face ao ano anterior, "os decréscimos mais acentuados desde 2016", revela o Banco de Portugal (BdP) na mais recente atualização dos dados que caracterizam este setor de atividade.

