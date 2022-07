Cidade de Nova Iorque declara monkeypox doença de emergência de saúde pública

Até 150 mil residentes podem estar em risco de infeção, segundo comissário para a Saúde.

As autoridades da cidade de Nova Iorque declararam no sábado a varíola dos macacos como uma emergência de saúde pública na sequência de um elevado aumento de casos, classificando a metrópole de epicentro do surto.

O anúncio, feito pelo presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, e pelo comissário para a Saúde, Ashwin Vasan, apontou que até 150 mil residentes podem estar em risco de infeção.





A declaração permitirá às autoridades emitirem ordens de emergência e alterarem as disposições do código de saúde para implementar medidas que apoiem a limitação da propagação.