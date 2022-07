Marinha resgata cinco pessoas de veleiro naufragado após interação com orcas em Sines

Os cinco tripulantes, de nacionalidade portuguesa, foram resgatados pela embarcação de pesca "Festas André", que se encontrava nas proximidades da posição do afundamento do veleiro, segundo indica a Marinha em comunicado.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa recebeu o contacto do veleiro pelas 00h03 que se encontrava a meter água, depois de um encontro com orcas. De imediato foram empenhadas a embarcação de pesca "Festas André", que efetuou o resgate dos 5 elementos, e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Sines que acompanhou o navio de pesca até ao porto de Sines, onde atracou em segurança pelas 02h43.Numa altura de férias, a Marinha deixou ainda conselhos relativamente ao avistamento de orcas: "A interação com estes mamíferos ocorre sobretudo devido ao comportamento curioso de orcas juvenis, as quais atraídas pelas estruturas móveis e ruidosas das embarcações, como o leme e a hélice, podem aproximar-se excessivamente das embarcações e embater nas estruturas móveis, com probabilidade de rutura total ou parcial do leme".Em caso de avistamento destes mamíferos recomenda-se a todos os navegantes que seja desligado o motor, por forma a inibir a rotação da hélice, e imobilize a porta do leme, desmotivando assim estes mamíferos a interagir com as estruturas móveis das embarcações", acrescenta a Marinha.