Depois da polémica Cristiano Ronaldo está de volta aos relvados

Jogador português é o titular do jogo de hoje contra o Rayo Vallecano.

O Manchester United realiza este domingo último particular da pré-época, agora frente ao Rayo Vallecano, e desta vez já com Cristiano Ronaldo. O internacional português não fez parte da convocatória para o duelo com o Atlético Madrid - que os colchoneros venceram por 1-0 com golo de João Félix - mas irá a jogo esta tarde.