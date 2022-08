Dois detidos por tentativa de homicídio à porta de discoteca em Odivelas

Homens, de 19 e 26 anos, são ainda suspeitos dos crimes de detenção de arma de fogo e tráfico estupefacientes.

Dois homens, de 19 e 26 anos, foram este domingo detidos pelos crimes de homicídio na forma tentada, detenção de arma de fogo e tráfico estupefacientes.Os factos ocorreram na madrugada deste domingo, quando os suspeitos efetuaram quatro disparos de arma de fogo, junto a uma discoteca em Odivelas. De acordo com um comunicado da PSP, uma mulher, que estava à porta do estabelecimento, ficou com ferimentos ligeiros na zona da lombar.A PSP conseguiu intercetar os suspeitos e procedeu à apreensão de uma espingarda e de 52 doses individuais de haxixe.Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação.