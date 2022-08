Manual de Filosofia do 10º ano com 'Caso Marega' indigna Guimarães

Livro do 10º ano aborda caso de racismo. Vitória Sport Clube exige retirada do conteúdo.

O Vitória Sport Club está revoltado com o conteúdo de um manual de Filosofia do 10º ano, em que se aborda o caso do jogador Marega – alvo de cânticos racistas num jogo entre o V. Guimarães e o FC Porto, em 2020 – , e exige a retirada do referido caso de estudo deste livro.

O clube emitiu um comunicado, dizendo que a matéria em causa "potencia a criação de um estigma injustificado sobre milhares de adeptos e sobre um clube que celebra, dentro de dois meses, o seu centenário".

