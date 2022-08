Schmidt quer ko ao primeiro assalto da Champions

Treinador aponta a uma vitória convincente logo na primeira mão para depois gerir o esforço físico em ciclo apertado.

Roger Schmidt quer resolver a 3ª pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões logo no primeiro jogo com o Midtjylland. A intenção do treinador do Benfica, apurou o CM, é conseguir uma vitória convincente já esta terça-feira, na Luz, de modo a poder gerir a 2ª mão, na Dinamarca, para a semana.

