Varandas processa Vítor Baía e Sérgio Conceição

Queixa-se de ter sido insultado e vítima de agressões por parte de elementos do FC Porto e vai pedir indemnização.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, apresentou uma queixa-crime no DIAP do Porto contra vários responsáveis do FC Porto - o treinador Sérgio Conceição, o administrador Vítor Baía, o diretor de comunicação, Francisco J. Marques, e o diretor de imprensa, Rui Cerqueira - no âmbito do chamado ‘caso da garagem’, que aconteceu no Estádio do Dragão, depois do clássico entre FC Porto e Sporting (2-2), a 11 de fevereiro, para a Liga.







