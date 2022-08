Morreu Pat Carroll, a voz de Úrsula em "A Pequena Sereia"

Comediante e atriz foi vítima de pneumonia.

Pat Carroll, atriz vencedora de um Emmy com o papel na série Caesar’s Hour e a voz de Úrsula na versão original do filme infantil "A Pequena Sereia", morreu este sábado aos 95 anos, vítima de pneumonia.

De acordo com a filha, Kerry Karsian, citada pelo Daily Mail, Carroll morreu em casa em Cape Cod, Massachusetts, Estados Unidos da América.





Tara Karsian, outra filha, escreveu no

que toda a família quer "honrá-la com uma gargalhada (todos os dias) porque, além do seu brilhante talento e amor, ela deixa a Kerry [filha] e eu com o maior presente de todos, com bom sentido de humor e a capacidade de rir… mesmo nos momentos mais tristes."

O seu primeiro papel no cinema veio em 1948, em Hometown Girl, mas Carrol encontrou o rumo na televisão. A vencedora de um Emmy com a série de comédia "Caesar's Hour" em 1956 foi igualmente apresentadora no

com Danny Thomas.

A comediante também interpretou uma das madrastas na produção televisiva de Cinderela de 1965, de Rodgers e Hammerstein's, com Lesley Ann Warren. No entanto, Carroll defendia que Úrsula tinha sido uma das suas personagens preferidas.