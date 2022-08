Figuras públicas mostram apoio a Giovanna Ewbank após episódio de racismo contra os filhos em Portugal

A atriz recorreu às redes sociais para denunciar que os filhos foram vítimas de racismo num restaurante na Costa da Caparica, este sábado.

"Nenhuma mãe ou pai merece ver seus filhos sendo vítimas de xingamentos racistas",

"Minha solidariedade a Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, sua família e também aos turistas angolanos que sofreram ataques racistas ontem [sábado]. Vamos construir um mundo sem racismo", acrescentou.



escreveu no Twitter o ex presidente brasileiro, Lula da Silva.A apresentadora brasileira Luana Piovani referiu no Instagram, em resposta a uma seguidora que comentou o caso, que "está na hora de extinguirmos o racismo mas só denunciando é que conseguiremos".Numa das publicações do vídeo em que Giovanna confronta a mulher após os comentários racistas, a atriz Bruna Marquezine comentou: "E ainda foi educada... Perfeita. Leoa. Mãezona! Te amo, Gio. Fogo nos racistas. Nojentos. Não passarão".O cantor Felipe Araújo disse: "Achei ainda muito controlada e educada. Ver essas coisas acontecendo com os outros é revoltante, imagina com os nossos filhos. Não dá para aceitar".O influencer Felipe Neto também fez questão de demonstrar apoio à atriz brasileira, e escreveu no Twitter: "Racista se trata na porrada ou na humilhação pública. Não há outro caminho. Parabéns, Gioh. Serei sempre seu fã".Em Portugal, a apresentadora Rita Ferro Rodrigues mostrou-se solidária com a família dos atores. "Os pais destas crianças agiram exemplarmente. Racismo é crime. Há que denunciar imediatamente e não permitir que ninguém à volta fique passivo perante a situação", afirmou.