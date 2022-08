Um morto e seis feridos em acidente de iate na Sardenha em Itália

Quatro dos feridos tiveram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local, e os outros dois, em estado grave, foram transportados para o hospital.

Um homem morreu e outras seis pessoas ficaram feridas depois de um iate de luxo ter chocado contra umas rochas este domingo perto de um resort na Sardenha, em Itália.

De acordo com o La Stampa, a vítima, um britânico de 63 anos, ainda foi resgatado com vida mas acabou por morrer no local. Seria o dono do barco. Quatro dos feridos tiveram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local, e os outros dois, em estado grave, foram transportados para o hospital.

De acordo com informações preliminares, o acidente, ocorrido por volta das 20h40, enquanto o grupo navegava em frente às ilhas Li Nibani, pode ter sido causado pela manobra repentina do capitão do iate para evitar a colisão com outro barco.



O barco foi apreendido e o acidente está a ser investigado pela guarda costeira.