Proposta para rede de referenciação em ginecologia e obstetrícia pronta no final setembro

Coordenador da comissão de acompanhamento assumiu que concentração de serviços foi "uma das primeiras propostas" apresentadas ao Governo.

A proposta de revisão da rede de referenciação em obstetrícia e ginecologia, que permitirá concentrar serviços, será entregue ao Governo no final de setembro, revelou esta segunda-feira o coordenador da comissão de acompanhamento da resposta em urgência para estes serviços.

Numa conferência de imprensa sobre as escalas dos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia no mês de agosto, o coordenador da comissão de acompanhamento, Diogo Ayres de Campos, assumiu que a concentração de serviços foi "uma das primeiras propostas" apresentadas ao Governo, mas que "do ponto de vista legal tal não era possível".