Estudantes criam robot para travar atiradores até à chegada da polícia em situações de tiroteio

Equipa internacional está a trabalhar na criação de um robot não letal para travar a atuação dos agressores.

Um estudante do Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) integra uma equipa internacional que está a trabalhar na criação de um robot não letal para travar a atuação do atirador em situações de tiroteios, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a organização da European Innovation Academy (EIA), academia de empreendedorismo digital que decorre no Porto até sexta-feira, explica que a grande vantagem daquele robot será "ganhar tempo" até à chegada da polícia.