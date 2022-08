GNR deteve seis pessoas em Porto Covo e Sines por vários crimes

Três pessoas foram detidas por tráfico de droga, duas por taxa-crime de álcool no sangue e uma por posse de arma proibida.

A GNR anunciou ter detido seis pessoas, por vários crimes, e apreendido estupefacientes, durante uma operação de policiamento intensiva, que se realizou, entre 22 e 31 de julho, em Porto Covo e Sines.

No âmbito de diversas ações de combate à criminalidade com o objetivo de prevenir e detetar possíveis ilícitos criminais e ainda o de controlar, detetar, localizar e prevenir ocorrências relacionadas com a posse de armas, os militares da GNR efetuaram ações de fiscalização aleatória em vários locais.

Durante a operação foram detidas seis pessoas, três das quais por tráfico de estupefacientes, dois detidos por taxa-crime de álcool no sangue e um detido por posse de arma proibida.

Foram ainda apreendidas 438 doses de haxixe, 168 doses de cocaína, 61 doses de liamba, três comprimidos de ecstasy, um selo de LSD e uma faca machete.

Foram detetadas 152 infrações, sendo 98 contraordenações de âmbito rodoviário e 54 pelo consumo de estupefacientes.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santiago do Cacém.