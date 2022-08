Mário Ferreira desiste de empréstimo do PRR e Ana Gomes reage: "Sem comentários"

Grupo Pluris vai prescindir do empréstimo de 40 milhões de euros concedido pelo Banco Português de Fomento.





Ana Gomes usou as redes sociais para reagir à noticia de que o empresário Mário Ferreira, dono do grupo Pluris, desistiu do empréstimo de 40 milhões de euros, no âmbito dos apios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)."Sem comentário", escreveu a ex-embaixadora, que tem sido voz crítica de Mário Ferreira e que tem pedido investigação aos negócios do dono da TVI, nomeadamente ao que envolve a compra e subsequente venda do navio Atlântida.O grupo Pluris vai prescindir do empréstimo de 40 milhões de euros concedidos pelo Banco Português de Fomento e vai realizar um aumento de capital na próxima semana com fundos próprios, anunciou esta segunda-feira o presidente Mário Ferreira, num comunicado no qual critica o que classifica de "vergonhosas ações" da ex-embaixadora Ana Gomes e da líder do BE, Catarina Martins, sobre este tema.