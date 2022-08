'Rei dos Catalisadores' novamente detido pela PSP no Porto por roubar carro

Vítor Macedo estava num Toyota Corola, que foi furtado no dia 24.

Vítor Macedo, conhecido como 'Rei dos Catalisadores', foi novamente detido pela PSP, esta tarde, no bairro da Pasteleira Nova, Porto. Desta vez, o crime em causa é furto e uso de veículo.

O suspeito, de 30 anos, estava num Toyota Corola, que foi furtado no dia 24, juntamente com outro suspeito, de 46 anos, e a companheira deste, que conseguiu fugir às autoridades. Os dois homens foram detidos, na rua 25 de Julho, pela Brigada de Fiscalização Policial da 2ª Divisão (Aldoar). No veículo, tinham oito bidões vazios, mangueiras, máquinas rebarbadoras, pés de cabra, chaves falsas e macacos de automóveis, além de outras ferramentas.

O 'Rei dos Catalisadores', que tem já cerca de 140 processos pendentes, e o outro suspeito detido, que também já conta 27 processos, serão presentes esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial.