EUA anunciam morte de chefe da Al-Qaeda que teve papel-chave nos atentados de 11 de setembro

Ayman al-Zawahri sucedeu a Bin Laden no grupo terrorista.

Os EUA levaram a cabo no Afeganistão uma operação antiterrorismo "com sucesso" este fim de semana, na qual foi morto o atual cabecilha da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahri.Al-Zawahri, que sucedeu a Bin Laden, teve um papel-chave nos atentados terroristas de 11 de setembro, nos quais morreram quase três mil pessoas.De acordo com a Casa Branca, a operação no Afeganistão foi feita com recurso a um drone. Em comunicado é adiantado que "não houve baixas civis". Segundo o POLITICO, que cita fonte envolvida na ação, o ataque com drone foi feito em Cabul e liderado pela CIA.Joe Biden falará sobre a operação esta segunda-feira à noite.Al-Zawahri participou ativamente na organização dos atentados do 11 de setembro e, desde a tragédia, que era um dos homens mais procurados do mundo. Logo após os atentados terroristas, os EUA ofereciam 25 milhões de dólares por informação que permitisse capturar o terrorista.Após a morte de Bin Laden, e com a subida de Ayman al-Zawahri ao poder da organização terrorista, passou a liderar a lista dos terroristas mais procurados do mundo pelo FBI.Parte da família de Al-Zawahri já tinha sido descoberta e morta numa operação dos EUA levado a cabo no Afeganistão, em 2001.