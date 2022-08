Desacatos na GNR de Torres Novas obrigam a mobilizar reforços. Veja as imagens

Dezenas de pessoas tentaram libertar dois homens que tinha sido levados ao posto para serem identificados.

Militares da GNR tiveram de responder com ‘músculo’ a uma tentativa de invasão do posto de Torres Novas na noite desta segunda-feira.Segundo o CM apurou, dezenas de pessoas tentaram libertar dois homens que tinha sido levados ao posto para serem identificados e gerou-se uma confusão que terminou em confrontos. Foram acionados meios de apoio da PSP de Torres Novas e do Entroncamento.O Comando Geral da GNR minimiza a situação e diz que houve "apenas injúrias a militares" sem que se registasse "qualquer incidente".Desconhece-se, para já, se alguém foi detido e porque motivos.